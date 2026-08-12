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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حنان مطاوع تهنئ زوجها أمير اليماني بعد حصده جوائز المهرجان القومي للمسرح

حنان مطاوع
حنان مطاوع
يمنى عبد الظاهر

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بتكريم زوجها المخرج أمير اليماني، خلال ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، بعد حصده عددًا من الجوائز عن مشاركته في مسرحية «متولي وشفيقة»، معربة عن فخرها وسعادتها بالنجاح الذي حققه، موجهة له رسالة مليئة بالحب والدعم.

وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «جائزة أحسن مخرج عن مسرحية متولى وشفيقة، وجائزة أحسن عرض مسرحى، وأحسن دراما حركية أحمد توفيق مانو، وأحسن ديكور د. محمد سعد عن متولى وشفيقة.. مبرووووك حبيبى، شكرًا المهرجان القومى للمسرح المصري»

فى سياق آخر، تحدثت حنان مطاوع عن التحديات التى تواجهها فى مشوارها الفنى، مؤكدة حرصها المستمر على اختيار أدوار ذات قيمة فنية تليق بها وباسمها، وتسعى من خلالها إلى ترك أرشيف فنى مميز لدى الجمهور.

وأوضحت حنان، خلال لقائها فى برنامج «Ontheroad» مع الإعلامى بلال العربى، أنها لا تعرف السر وراء الظهور فى عدد كبير من الأعمال ذات القيمة الفنية، أو الوصول إلى المكانة التى تطمح إليها فى مجال التمثيل، قائلة: «أنا لو أعرف الوصفة كنت عملتها من بدرى، هى كومبو ممكن تبقى شلة شبه المنظومة أو إذن إلهي»، مضيفة بسخرية: «أنا مفتقدة تمامًا للوصفة.. هاتهالى وأنا أجرب».

وأكدت أنها تركز على تطوير نفسها بدلًا من الانشغال بالأمور التى تقع خارج نطاق سيطرتها، مشيرة إلى اهتمامها الدائم بتطوير موهبتها وأدواتها التمثيلية، وقالت: «بركز فى اللى يخصنى علشان متجننش».

وعن الأشياء التى قد تحول دون وصولها إلى المكانة الفنية التى تستحقها، أشارت حنان مطاوع إلى أنها تعمل باستمرار على تلافى أخطائها الفنية، والبحث عن التجديد، إلى جانب حرصها على الاستمرار فى حضور الورش الفنية مع الدكتور فريد النقراشى.

كما كشفت أنها تستعين أحيانًا بزوجها المخرج أمير اليمانى، كونه مدرب تمثيل أيضًا، للحصول على رأيه فى بعض الأمور الفنية، موضحة أن اختلاف وجهات النظر بينهما قد يؤدى إلى بعض الخلافات، لكنها فى النهاية تستفيد من نصائحه، قائلة ضاحكة: «بستشير زوجى فى حاجات كتير.. أى نعم بنتخانق، بس بيفيدنى أوي».

الفنانة حنان مطاوع زوجها المخرج أمير اليماني المهرجان القومي للمسرح المصري متولي وشفيقة أحمد توفيق المهرجان القومى للمسرح المصري

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