حنان مطاوع تستعيد ذكريات قبل 16 عامًا برسالة مؤثرة إلى صديقتها



شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة قديمة تعود إلى نحو 16 عامًا، جمعتها بإحدى صديقاتها، معبرة عن امتنانها لاستمرار صداقتهما رغم مرور السنوات، وموجهة لها رسالة مليئة بالمحبة والدعم.

وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «وأنا بدور على صور لينا مع بعض لقيت صور من 16 سنة، وإحنا طول الفترة دي وأنا بعتبرك أختي الصغيرة وربيبتي الحبيبة، طول عمرك جميلة ورقيقة وراقية، لكن في الوقت نفسه قوية وصلبة وصاحبة مواقف كبيرة».

وأضافت: «ربنا يقويكي وينجيكي ويسعد قلبك بأولادك وجوزك وشبابك وأهلك وكل محبينك، وأنا أولهم.. بحبك قوي»، مرفقة رسالتها بعدد من القلوب الحمراء

وكانت هبة مجدي قد أعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها.

