بعد شائعات إصابتها بالسرطان.. رسالة مؤثرة من سيمون إلى هبة مجدي

أثارت الفنانة هبة مجدي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إصابتها بمرض السرطان، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني إلى التعبير عن دعمهم لها.

ووجهت الفنانة سيمون رسالة مؤثرة لهبة مجدي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيها: «حبيبة قلبى.. وحشتينى يا غالية يا قمرايا، لا انتى مش مريضة، انتى واخدة عين من جمالك بس، والعين هتروح، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا غالية، كلنا بنحبك»

وكانت هبة مجدي قد أعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها.

