وفاة زوج الفنانة لورا خليل في غانا إثر صعق كهربائي

خيّم الحزن على الفنانة اللبنانية لورا خليل، بعد وفاة زوجها المهندس نجيب عقيقي، إثر حادث مأساوي تعرض له خلال وجوده في غانا، تاركًا خلفه زوجته وأبناءهما الثلاثة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، تعرض نجيب عقيقي لصعق كهربائي أنهى حياته، بعدما تسرب تيار كهربائي إلى مصدر للمياه في أثناء وجوده داخل الحمام، ليفارق الحياة فورا.

وكان آخر ظهور لزوج الفنانة لورا خليل قبل رحيله بأيام، معها، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوعين، في أثناء وجودهما في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت.