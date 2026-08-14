محافظ البحر الأحمر يشهد حفل تخريج أول دفعة للماجستير المهني بجامعة الغردقة

​شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهني في مجالي إدارة الأعمال والمحاسبة بجامعة الغردقة، والذي أقيم بقاعة قصر ثقافة الغردقة، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الأكاديمي المشترك.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، إلى جانب جمع غفير من القيادات التنفيذية والأكاديمية بالمحافظة.

​واستهلت الاحتفالية فعالياتها بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم وثائقي استعرض أهداف برنامج الماجستير المهني ودوره في تطوير الكوادر الإدارية. كما تخلل الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الفنية الواعدة من تنظيم قصر ثقافة الغردقة، لتختتم الفعاليات بتكريم الطلاب المتفوقين علمياً، وتبادل الدروع التذكارية بين السيد المحافظ ورؤساء الجامعات، تقديرًا للجهود المبذولة في إنجاح هذا البرنامج الشامل.

​وفي كلمته خلال الحفل، أشاد الأستاذ الدكتور وليد البرقي بمستوى الشراكة والأداء الأكاديمي بين الجامعات، مثمنًا عزيمة الطلاب والدارسين حرصهم على رفع كفاءتهم العملية والمهنية. ومن جانبه، ثمن رئيس جامعة قنا دور المؤسسات التعليمية في إثراء المجتمع بالمعرفة وتنمية مهارات القيادة الحديثة. فيما هنأ رئيس جامعة الغردقة الخريجين، كاشفاً عن استيعاب البرنامج لأكثر من ألف دارس من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، معلنًا عن بروتوكول تعاون مرتقب مع جامعة السويس لإتاحة التسجيل بدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والمحاسبة.

​وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لرؤية المحافظة لتطوير العنصر البشري وربط البحث العلمي بمتطلبات سوق العمل المحلي والتنفيذي، حيث يُساهم دعم المحافظة لهذه البرامج في إعداد كوادر مؤهلة قادر على إدارة المشاريع القومية والنهوض بالقطاعات الخدمية والاستثمارية بالبحر الأحمر وفق أعلى المعايير الإدارية الحديثة.