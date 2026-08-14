قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة الإسكندرية.. طعنات قاتلة تنهي حياة فتاة داخل منزل أسرتها بالرمل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يشهد حفل تخريج أول دفعة للماجستير المهني بجامعة الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

​شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهني في مجالي إدارة الأعمال والمحاسبة بجامعة الغردقة، والذي أقيم بقاعة قصر ثقافة الغردقة، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الأكاديمي المشترك.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، إلى جانب جمع غفير من القيادات التنفيذية والأكاديمية بالمحافظة.

​واستهلت الاحتفالية فعالياتها بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم وثائقي استعرض أهداف برنامج الماجستير المهني ودوره في تطوير الكوادر الإدارية. كما تخلل الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الفنية الواعدة من تنظيم قصر ثقافة الغردقة، لتختتم الفعاليات بتكريم الطلاب المتفوقين علمياً، وتبادل الدروع التذكارية بين السيد المحافظ ورؤساء الجامعات، تقديرًا للجهود المبذولة في إنجاح هذا البرنامج الشامل.

​وفي كلمته خلال الحفل، أشاد الأستاذ الدكتور وليد البرقي بمستوى الشراكة والأداء الأكاديمي بين الجامعات، مثمنًا عزيمة الطلاب والدارسين حرصهم على رفع كفاءتهم العملية والمهنية. ومن جانبه، ثمن رئيس جامعة قنا دور المؤسسات التعليمية في إثراء المجتمع بالمعرفة وتنمية مهارات القيادة الحديثة. فيما هنأ رئيس جامعة الغردقة الخريجين، كاشفاً عن استيعاب البرنامج لأكثر من ألف دارس من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، معلنًا عن بروتوكول تعاون مرتقب مع جامعة السويس لإتاحة التسجيل بدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والمحاسبة.

​وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لرؤية المحافظة لتطوير العنصر البشري وربط البحث العلمي بمتطلبات سوق العمل المحلي والتنفيذي، حيث يُساهم دعم المحافظة لهذه البرامج في إعداد كوادر مؤهلة قادر على إدارة المشاريع القومية والنهوض بالقطاعات الخدمية والاستثمارية بالبحر الأحمر وفق أعلى المعايير الإدارية الحديثة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: حماية دخل المزارع أولوية.. والتسويق العادل مفتاح استقرار الزراعة

النائب ياسر عرفه

برلماني: إنقاذ الفلاح يبدأ بخفض تكلفة الإنتاج وضمان سعر عادل للمحاصيل

الدكتور باسل عادل

برلماني: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز استحقاق دستوري وأمر غير قابل للتأجيل

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد