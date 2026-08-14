قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
وزير الخارجية العراقي: دعمنا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة «ثابت»
مسئول أمريكى: دور الجيش أساسي للحفاظ على الاستقرار في لبنان
تقارير صحفية تكشف عن تحركات قوية لإحداث تغييرات في قيادة «فيفا»
دون تغيير.. سعر العملات العربية الدينار الكويتي والريال السعودي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تأجيله.. تامر حسني يحيي حفل «يلا ساحل» في العلمين 27 أغسطس

تامر حسني
تامر حسني
سعيد فراج

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم الخميس 27 اغسطس الجاري، ضمن مبادرة يلا ساحل، بتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

ويأتي حفل تامر حسني، بعدما كان مقرر له يوم 31 يوليو الماضي، وتم تأجيله بعد وفاة والده. 

تأجيل حفلات تامر حسني 

كان تامر حسني، قد علق نشاطه الفني بعد وفاة والده، فألغى حفله الغنائي في مبادرة يلا ساحل، الذي كان محدد له يوم 31 يوليو الماضي، وكذلك ألغى حفله في مهرجان جرش بالأردن. 

ألبوم تامر حسني 

كان الفنان تامر حسني، أعلن طرح ألبومه الغنائي الجديد «مش هتكرر» حصريًا عبر منصة «أنغامي»، ليصبح متاحًا للجمهور بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2026، بعد حملة ترويجية واسعة أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يراهن عليها تامر حسني خلال موسم الصيف، وسط ترقب كبير من جمهوره للاستماع إلى العمل الجديد بعد فترة من التشويق والإعلانات الترويجية. 

ويطرح الألبوم حصريا عبر منصة أنغامي لفترة محددة، قبل إتاحته لاحقا على باقي المنصات الموسيقية.

ويشهد العمل تعاون تامر حسني مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، إذ يشارك في كتابة الأغاني كل من أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكي، ومصطفى حدوتة، ومحمد القياتي.

كما يتعاون في الألحان مع عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، وكريم محسن، إلى جانب عدد من الموزعين الموسيقيين، في ألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغاني.

ألبومات تامر حسني

وطرح تامر حسني، مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025. 

يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

أما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي،  ملكة جمال الكون. 

تامر حسني ألبوم تامر حسني يلا ساحل حفلات تامر حسني العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

إسعاف

قسمتا حبة الغلة بينهما.. وفاة طالبتين بالصف الثالث الإعدادي في القناطر الخيرية

برنامج مشروعك

محافظ المنوفية: برنامج مشروعك وفر 46 فرصة عمل جديدة بتمويل 7 ملايين جنيه

سيارة المتسببة بالحادث

إصابة عروس في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي على مزلقان سنجرج بالمنوفية

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد