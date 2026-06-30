قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه

بعد إعلان الفنانة هبة مجدي عن إصابتها بمرض السرطان، عاد الحديث مجددًا عن نجوم الفن الذين واجهوا هذا المرض، وخاضوا معركة صعبة انتهت بالانتصار عليه، ليصبحوا مصدر إلهام للكثيرين بأملهم وإصرارهم على تجاوز المحنة.

هبة مجدي

حرص الفنان محمد محسن على طمأنة جمهور زوجته الفنانة هبة مجدي، بعد إعلانها مرورها بأزمة صحية، مؤكدًا أن حالتها تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأنها دخلت المرحلة الأخيرة من رحلة العلاج.

وكتب محمد محسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “الحمد لله أولًا وآخرًا.. تابعت بكل الحب خلال الساعات الماضية مظاهرة الحب الكبيرة من كل المحبين، والدعوات الصادقة والمخلصة لحبيبتي وزوجتي الغالية هبة مجدي، بعد انتشار خبر مرورها بفترة صحية حرجة عشناها طوال أشهر عديدة ماضية.”

وأضاف: “فضلنا فيها الصمت التام والتركيز على العلاج بعيدًا عن صخب الإعلام والسوشيال ميديا، واحتفظنا خلالها بتفاصيل المرض داخل أسرتنا الصغيرة حتى يمنّ الله عليها بتمام الشفاء والعافية.

وطمأن محمد محسن الجمهور على الحالة الصحية لزوجته، قائلًا: “الحمد لله أطمئنكم جميعًا أن هبة بخير حاليًا وحالتها مستقرة، وأدعو كل الأهل والأحباب وأسرتنا الكبيرة في مصر والوطن العربي والمحبين في كل مكان بمواصلة الدعاء لها، حيث إنها دخلت فعليًا بفضل الله في المرحلة النهائية والأخيرة من العلاج.”

كما طالب محمد محسن وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي باحترام خصوصية زوجته، مؤكدًا: “أرجو من جميع الزملاء والسادة الصحفيين والإعلاميين والمسؤولين عن صفحات السوشيال ميديا الحفاظ على خصوصيتها في هذا الشأن، وغلق كل أبواب التكهنات والتأويلات حول طبيعة مرضها، التي تفضل حاليًا أن تحتفظ بكل تفاصيله لنفسها ولأسرتها.”

واختتم رسالته بالدعاء لزوجته ولكل المرضى، قائلًا: “شكراً لكم جميعًا من القلب، وأدعو الله أن يمنّ على هبة وعلى كل مرضانا بتمام ودوام الشفاء والعافية.

كندة علوش

أعلنت كندة علوش تعافيها من السرطان بعد أشهر من العلاج، معبرة عن امتنانها لكل من ساندها خلال رحلتها، لتنضم إلى قائمة من الفنانين الذين نجحوا في تجاوز المرض والعودة إلى حياتهم وأعمالهم الفنية.

إليسا

وكانت الفنانة إليسا من أبرز النجمات اللاتي تحدثن بصراحة عن إصابتهن بسرطان الثدي، مؤكدة أن إعلانها للمرض جاء لتشجيع النساء على الاهتمام بالكشف المبكر وعدم الاستسلام للخوف. كما كشفت أنها مرت بأزمة نفسية قاسية، خاصة بعد تعرضها للتنمر، لكنها تمكنت في النهاية من التعافي.

نجوى إبراهيم

بينما أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم تعافيها من السرطان بعد رحلة علاج استمرت خمسة أشهر، ووجهت رسالة شكر مؤثرة لكل من دعا لها وساندها، مؤكدة أن دعم الجمهور كان أحد أسباب تجاوزها هذه المرحلة الصعبة.

بسمة وهبة

وخاضت الإعلامية بسمة وهبة رحلة علاج من سرطان الثدي، سافرت خلالها إلى باريس لإجراء جراحة، وعانت من آثار نفسية صعبة وصلت إلى الاكتئاب، قبل أن تعلن تعافيها الكامل وتحتفل بهذه اللحظة مع أصدقائها.

أحمد حلمي

واكتشف الفنان أحمد حلمي إصابته بورم سرطاني في الظهر بالصدفة أثناء وجوده في الولايات المتحدة للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجته الفنانة منى زكي. وخضع لجراحة عاجلة لاستئصال الورم قبل أن تتفاقم حالته، وتعافى بعدها بشكل كامل.

عايدة رياض

وأما الفنانة عايدة رياض كشفت في عام 2023 عن تعافيها من سرطان المثانة بعد رحلة علاج استمرت ثلاث سنوات، خضعت خلالها للعلاج الكيماوي الذي تسبب في تساقط شعرها وأثر على حالتها النفسية، مؤكدة أن الإيمان والأمل كانا أكبر دافع لها لتجاوز المرض.

شريف مدكور

وواجه الإعلامي شريف مدكور سرطان القولون بعد تعرضه لنزيف داخلي، لتكشف الفحوصات إصابته بالمرض. وخضع لجراحة لاستئصال جزء من القولون، ثم تلقى العلاج الكيماوي حتى أعلن تعافيه وعودته إلى حياته الطبيعية.

شريهان

ابتعدت الفنانة شريهان عن الساحة الفنية لسنوات طويلة بسبب إصابتها بسرطان الغدد اللعابية، وخاضت رحلة علاج شاقة انتهت بتعافيها، قبل أن تعود مجددًا إلى جمهورها.

محمد عبده

وكشف الفنان محمد عبده إصابته بسرطان البروستاتا، موضحًا أنه تلقى العلاج في فرنسا، وخضع لجلسات إشعاع إلى جانب علاج دوري بحقنة كل ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن باستمرار وأن المرض كان ابتلاء تجاوزه بالصبر والدعاء.

هيثم شاكر

بينما روى الفنان هيثم شاكر تفاصيل اكتشاف إصابته بسرطان القولون، موضحًا أن الأمر جاء بالصدفة أثناء علاجه من مشكلة في المعدة.

وأشار إلى أنه أخفى حقيقة مرضه عن والدته حتى وفاتها خوفًا عليها، مؤكدًا أن اكتشاف المرض في مراحله الأولى ساعده على التعافي والعودة إلى حياته الفنية.