بصورة من الكواليس.. شيرين عادل تستعيد ذكريات «دلع بنات» بعد 12 عامًا

أعادت المخرجة شيرين عادل جمهورها إلى أجواء مسلسل دلع بنات، بعدما شاركت مجموعة من الصور النادرة من كواليس العمل، احتفالًا بمرور 12 عامًا على عرضه الأول.

ونشرت شيرين عبر حسابها على «إنستجرام» الصور التي ظهرت فيها مع بطلات المسلسل، ومن بينهن مي عز الدين، وعلقت عليها قائلة: «زي النهاردة من 12 سنة كان العرض الأول لمسلسل دلع بنات».

وكان مسلسل «دلع بنات» قد حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه لأول مرة، وضم نخبة من نجوم الفن، ولا يزال يحظى بمتابعة واسعة عند إعادة عرضه

وتفاعلت الفنانة هند رضا وهى إحدى بطلات المسلسل مع منشور المخرجة، قائلةً: «من أجمل الكواليس اللي فعلًا ماتتنسيش أبدًا مع نجوم باحبكم جدًا وطبعًا أستاذتي شيرين عادل وحشتينى جدًا ووحشتونى كلكم جدًا جدًا».

مسلسل «دلع بنات» عُرض في 2014، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلات بينهن كندة علوش، مى عز الدين، كريمة مختار، ريم البارودى، سناء يوسف، كما شارك فى المسلسل نضال الشافعى، سمير غانم، محمد سليمان، وغيرهم من الممثلين والممثلات، وهو من تأليف محمد صلاح العزب.

