مي عز الدين تدعم هبة مجدي في أزمتها الصحية

حرصت الفنانة مي عز الدين ، على دعم الفنانة هبة مجدي في أزمتها الصحية.

وكتبت مي عز الدين عبر حسابها الرسمي على انستجرام: “الله يشفيكي ويعافيكي ويحفظك ويقويكي يارب”.

وكشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هبة على صفحتها عبر إنستجرام:

الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل.. الحمد لله في أصعب وأشد مرض والحمد لله في أصعب علاج.. ربي إشفي كل مريض يارب.. فإن مع العُسرِ يُسرَ".

كانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.