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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي كساب تدعم هبة مجدي في محنة مرضها بكلمات مؤثرة

مي كساب وهبة مجدي
مي كساب وهبة مجدي
سارة عبد الله

حرصت الفنانة مي كساب، على دعم الفنانة هبة مجدي في وعكتها الصحية بعدما أعلنت لجمهورها.

وكتبت مي كساب عبر انستجرام: “أختي حبيبة قلبي القوية المؤمنة الجدعة .. الأم الزوجة الفنانة الكبيرة بحبك”.

وكشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هبة على صفحتها عبر إنستجرام: 
الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل.. الحمد لله في أصعب وأشد مرض والحمد لله في أصعب علاج.. ربي إشفي كل مريض يارب.. فإن مع العُسرِ يُسرَ".

كانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.

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