هبة مجدي تكشف تعرضها لأزمة صحية : أشد مرض وأصعب علاج

كشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هبة على صفحتها عبر إنستجرام:

الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل.. الحمد لله في أصعب وأشد مرض والحمد لله في أصعب علاج.. ربي إشفي كل مريض يارب.. فإن مع العُسرِ يُسرَ".

كانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.

وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.