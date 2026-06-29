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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي 9 يوليو

رامي صبري
رامي صبري

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ساهر في إحدى قرى الساحل الشمالي، يوم 9 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

أعمال رامي صبري 

من جهة أخرى، كشف المطرب رامي صبري عن ثاني أغاني ألبومه "اسمعيني"، وهى من اببومه الجديد الذى يحمل اسم "قمر" والمقرر طرحه كاملًا يوم 16 من الشهر الحالي.

وكتب رامي صبري في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: اسمعيني اسمعيني.. من الليلادي إنتي الهدية ولا مش عايزة تهاديني، اسمعوا أغنية اسمعيني من ألبوم القمر، دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، الألبوم كامل يوم 16 يونيو.

أغنية اسمعيني من كلمات الشاعر عليم، الحان مدين، توزيع أحمد أمين، مكس وماستر أمير محروس، جيتار أحمد حسين، ووتريات تامر غنيم.

وقد حظي الفنان رامي صبري بدعم كبير من والدته عقب طرح أحدث أغنياته "بفرحك وأنت تزعلني"، وذلك من خلال محادثة بينهما نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كشفت عن جانب إنساني وعلاقة خاصة تجمعه بوالدته.

وخلال الحديث، حرصت والدة رامي صبري على تقديم التهنئة على أغنيته الجديدة والإشادة بأخلاقه واجتهاده، مؤكدة أنه لا ينشغل إلا بعمله وتركيزه الدائم في شغله، قائلة: "إنت مش بتعمل حاجة وحشة والله.. لأنك مركز في شغلك"، قبل أن تدعو له قائلة: "ربنا يبعد عنك شر الناس بس".

ورد رامي صبري على دعاء والدته قائلاً: "الله أمين"، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الأحداث التي حاولت النيل منه.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المحادثة، معتبرين أنها تعكس العلاقة القوية التي تجمع رامي صبري بوالدته، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنية "بفرحك وأنت تزعلني"، والتي لاقت صدىً واسعًا بين محبيه منذ طرحه قبل ساعات معدودة.

رامي صبري أعمال رامي صبري أغاني رامي صبري

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