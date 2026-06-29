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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

14 حفلًا بـ10 دول.. هيفاء وهبي تستعد لجولة غنائية عالمية تمتد حتى 2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سعيد فراج

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإطلاق جولتها الغنائية العالمية "The Tour 2026/2027"، التي تمتد على مدار عامي 2026 و2027، وتشمل 14 حفلًا في 10 دول، ضمن واحدة من أكبر الجولات الفنية في مسيرتها، حيث تلتقي خلالها جمهورها في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتنطلق الجولة يوم 3 يوليو 2026 بحفل في الإمارات العربية المتحدة، ثم تتجه إلى الأردن في 11 يوليو، قبل أن تحيي حفلين في مصر يومي 23 و31 يوليو، يتوسطهما حفل في لبنان يوم 25 يوليو.

وتستكمل هيفاء وهبي جولتها خلال شهر أغسطس، حيث تحيي حفلًا في السويد يوم 15 أغسطس، ثم تتجه إلى المملكة العربية السعودية يوم 20 أغسطس، قبل أن تعود إلى لبنان لإحياء حفل جديد يوم 22 أغسطس.

وخلال شهر سبتمبر، تلتقي هيفاء جمهورها في تونس، ثم تعود إلى مصر لإحياء حفل جديد يوم 18 سبتمبر، فيما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية إحدى محطات الجولة خلال شهر أكتوبر 2026.

وفي عام 2027، تواصل هيفاء وهبي جولتها العالمية بإحياء حفلين في أستراليا خلال شهر أبريل، قبل أن تختتم الجولة بحفل في جمهورية الدومينيكان خلال شهر مارس.

ومن المقرر الإعلان تباعًا عن المدن المستضيفة، وأماكن إقامة الحفلات، وموعد طرح التذاكر، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الإعلان عن الجولة العالمية في وقت تواصل فيه هيفاء وهبي تحقيق نجاحات لافتة، إذ ما زالت أحدث أغنياتها "شو المطلوب" تتصدر قوائم الاستماع على مختلف المنصات الموسيقية والرقمية، محققةً انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا، لتواصل بذلك تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.

أحدث أغاني هيفاء وهبي 

كانت أحدث أغاني هيفاء وهبي، هي أغنية “شو المطلوب”، والتي طرحتها في أخر شهر مايو، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، بينما حمل الكليب رؤية بصرية للمخرج جو بو عيد ضمن أجواء مميزة.

هيفاء وهبي أغاني هيفاء وهبي أعمال هيفاء وهبي

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