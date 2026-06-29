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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
محمد نبيل

تعرض قناة "dmc"، حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، مساء اليوم الاثنين، تستضيف خلالها نخبة من المسؤولين والقائمين على تنفيذ مشروع الـ Fan Zone، للكشف عن تفاصيل وكواليس واحدة من أبرز التجارب الترفيهية والتنظيمية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة بالعاصمة الجديدة.
 

وتستعرض الحلقة الرحلة الكاملة للمشروع منذ مرحلة التخطيط وبناء الفكرة، مرورًا بمراحل التصميم والتنظيم وإدارة الفعاليات تحت إشراف شركة العاصمة الجديدة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصولًا إلى التجربة النهائية التي قدمت للجمهور نموذجًا متكاملًا يجمع بين الرياضة والترفيه والتكنولوجيا والفعاليات الجماهيرية.
 

كما تسلط الحلقة الضوء على حجم التنسيق بين مختلف الجهات والشركات المشاركة في تنفيذ المشروع، والتحديات التي واجهها فريق العمل، إلى جانب الكشف عن تفاصيل خاصة حول آليات تقديم تجربة جماهيرية بمعايير عالمية، وكيف تحولت الفكرة إلى مساحة تفاعلية جذبت الجمهور وقدمت نموذجًا جديدًا لتنظيم الفعاليات الكبرى.

ويستضيف البرنامج خلال الحلقة المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الجديدة، والمهندسة حنان هيكل، مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية بشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، وأحمد الوقاد رئيس القطاع التجاري بشركة تذكرتي، وحامد عرفة مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هاي لايتس، إلى جانب رغدة المغربي المنسق العام للـ Fan Zone، ومنة قطب مديرة تنظيم الفعاليات، وشيرين نبيل مصممة ومنفذة ديكور الـ Fan Zone.
 

كما يشارك في الحلقة أحمد الجوهري مدير الألعاب الإلكترونية بالـ Fan Zone، وأحمد شتا مؤسس الشركة المسؤولة عن الأنشطة الترفيهية والألعاب، وأحمد المليجي وعمرو برغش مؤسسا الشركة المسؤولة عن قطاع الأغذية والمشروبات.

ويتحدث الضيوف عن تفاصيل العمل خلف الكواليس، وكيف تعاونت عشرات الفرق المتخصصة لتقديم تجربة متكاملة للجمهور، مع استعراض أبرز المواقف والتحديات التي صاحبت التنفيذ، والرؤية التي ساهمت في نجاح المشروع كأحد النماذج الحديثة لتنظيم الفعاليات الجماهيرية داخل مصر، وإبراز الإمكانات التي تتمتع بها العاصمة الجديدة كوجهة للفعاليات والتجارب الترفيهية.
 

وتأتي الحلقة في إطار اهتمام برنامج "صاحبة السعادة" بتسليط الضوء على قصص النجاح المصرية، واستضافة أصحاب التجارب المؤثرة خلف المشروعات الكبرى، من خلال تقديم صورة متكاملة عن الجهود التي تُبذل خلف الكواليس وتحويل الأفكار إلى مشروعات وتجارب ملموسة على أرض الواقع.

صاحبة السعادة حلقات صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة

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بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
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