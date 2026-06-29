سأبقى متمسكًا بك.. يوسف جبريال يعلن خطبته

أعلن المطرب يوسف جبريال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، خطبته، بعدما شارك متابعيه بصورة رومانسية جمعته بخطيبته، ظهرا خلالها وهما يحتضنان بعضهما البعض.

وظهر يوسف في الصورة بإطلالة أنيقة مرتديًا بدلة بيضاء، بينما تألقت خطيبته بفستان أبيض قصير ولامع، حيث نشر اللقطة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام». وعكست الصورة حالة السعادة التي يعيشها الثنائي، خاصة مع العناق والابتسامة التي ارتسمت على وجهه، وعلّق قائلًا: «سأبقى متمسكًا بك إلى الأبد».

أعمال يوسف جبريال

وعلى جانب آخر، تحدث يوسف عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية «وأنت معايا»، مشيرًا إلى أنها من الأغاني الأقرب إلى قلبه، لأنها تعبّر عن جزء كبير من مشاعره وشخصيته، كما كشف عن اهتمامه بتقديم الموسيقى الحية، وسعيه لتحقيق التوازن بين الغناء والتمثيل مستقبلًا.

وأشار يوسف إلى أن أغنيته «وأنت معايا» تعد تجربة فنية مختلفة في مشواره، موضحًا أنه قام بتلحينها بنفسه، بينما كتب كلماتها مينا إسحاق، وتولى توزيعها موسيقيًا ماهر الملاخ.

وأضاف أن العمل يعتمد على فكرة إحياء روح الموسيقى الحية، حيث جرى تسجيل جميع الآلات داخل الاستوديو في وقت واحد بمشاركة العازفين، بدلًا من تسجيل كل آلة على حدة كما هو متبع حاليًا.

وأوضح أن الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا، وتعكس مشاعر الحب بشكل بسيط وقريب من الجمهور، كما تجسد حالة إنسانية يمكن لأي شخص أن يشعر بها مع من يحب.