فادي السيد لـ صدى البلد: شخصية مصطفى في للعدالة وجه آخر تحدٍ كبير.. فيديو

حقق الفنان فادي السيد نجاحًا لافتًا من خلال مشاركته في مسلسل «للعدالة وجه آخر»، الذي يواصل حصد ردود فعل إيجابية من الجمهور. وفي حوار خاص لموقع صدى البلد، كشف فادي كواليس تجسيده لشخصية "مصطفى"، وأصعب المشاهد التي واجهها، كما تحدث عن تعاونه مع ياسر جلال، وعودته للعمل في مصر، وأمنياته الفنية، إلى جانب رأيه في المنتخب المصري وأجواء كأس العالم.

س: حدثنا عن شخصيتك في مسلسل «للعدالة وجه آخر»؟

ج: أجسد شخصية "مصطفى"، وهي من أكثر الشخصيات المركبة التي قدمتها. يجد نفسه متورطًا في جريمة قتل من أجل إنقاذ صديقه، وهذا ما جعل الشخصية مليئة بالصراعات والتفاصيل النفسية، وهو ما شجعني على خوض التجربة، خاصة أن العمل يعتمد على التشويق والغموض والإثارة.

س: ما الذي جذبك للمشاركة في العمل؟

ج: أكثر ما جذبني هو طبيعة الشخصية، لأنها تمثل تحديًا حقيقيًا بالنسبة لي، بالإضافة إلى أن المسلسل يقدم حبكة مختلفة تعتمد على التشويق، كما أن العودة للعمل في مصر كانت من الأمور التي أسعدتني جدًا.

س: كيف استقبلت ردود فعل الجمهور؟

ج: سعيد جدًا بردود الأفعال، وأكثر ما أسعدني أن الجمهور أصبح يشك في شخصية مصطفى ويتفاعل معها، وهذا دليل على نجاح الشخصية وتأثيرها في الأحداث.

س: ما أصعب مشهد واجهته أثناء التصوير؟

ج: أصعب مشهد بالنسبة لي كان مشهد دفن "ميرنا" التي جسدت شخصيتها الفنانة نور إيهاب، فقد استغرق تصويره يومًا كاملًا، وكان مليئًا بالمشاعر والانفعالات.

س: كيف كان التعاون مع ياسر جلال؟

ج: التعاون مع النجم ياسر جلال كان ممتعًا للغاية، وكان داعمًا لي طوال فترة التصوير، وشجعني كثيرًا، واستفدت من العمل معه على المستوى الفني والإنساني.

س: كيف ترى عودتك للعمل في مصر؟

ج: بصراحة كان وحشني جدًا العمل في مصر، وأتمنى أن أشارك في عمل جديد خلال موسم رمضان المقبل، كما أتمنى تقديم شخصيات متنوعة، خاصة في الأعمال الرومانسية والكوميدية.

س: ما نوعية الأدوار التي تتمنى تقديمها؟

ج: أتمنى تقديم عمل رومانسي أو كوميدي، وأحب جدًا شخصية تامر حسني في فيلم «عمر وسلمى»، وأرى أنها كانت شخصية مميزة وأتمنى تقديم عمل قريب من هذا النوع.

س: ما أكثر شيء افتقدته في مصر أثناء إقامتك بإنجلترا؟

ج: الأكل المصري بالتأكيد، خاصة الفسيخ، ووالدتي كانت حريصة دائمًا على إعداد الأكلات المصرية حتى ونحن نعيش في إنجلترا، حتى نشعر بأجواء مصر.

س: ما الفرق بين التصوير في مصر وإنجلترا؟

ج: كل مكان له مميزاته، لكن الروح في مصر مختلفة تمامًا، والكواليس هنا مليئة بالبهجة والطاقة الإيجابية، ورغم استمتاعي بالعمل داخل مصر وخارجها، فإن الأجواء المصرية لها طابع خاص.

س: كيف ترى أجواء كأس العالم ومشاركة المنتخب المصري؟

ج: أجواء كأس العالم رائعة، وسعيد جدًا بمشاركة المنتخب المصري، وفخور بما يقدمه، وأتمنى له التوفيق وتحقيق نتائج تليق باسم مصر.