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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فادي السيد يتورط في مقتل نور إيهاب بمسلسل للعدالة وجه آخر

الفنان فادي السيد
الفنان فادي السيد
أوركيد سامي

يجد فادي السيد (مصطفى) نفسه في قلب جريمة مقتل ميرنا (نور إيهاب) وسط غموض يحيط بما حدث ويضعه في دائرة الشك، مع تصاعد التساؤلات حول حقيقة دوره في الواقعة وما إذا كان القاتل الحقيقي أم لا، وذلك في أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر الذي بدأ عرضه على منصة TOD TV.


يقدّم سيف المساعدة لصديقه يوسف (مينا نبيل) ويقم بدفن ميرنا بعد أن وجدها كريم مقتولة بجواره وشكه بارتكابه للجريمة، ويبرم معه اتفاقًا بعدم ذكر الأمر إلى أحد كي لا تسوء الأمور.


لكن سرعان ما تنكشف الجثة وتبدأ الشرطة في التحقيق، وهو الأمر الذي يزيد من قلق مصطفى وخوفه من انكشاف تورطهم بالجريمة بجانب صديقتهم لينا (چنا الأشقر) ويبدو أنه مقدم على خطة لحماية نفسه سنعرفها في الحلقات القادمة.


مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية فؤاد السرجاني مذيع تلفزيوني يؤديها النجم ياسر جلال، والذي يعيش حياة ناجحة بفضل سمعته المهنية ونزاهته المعروفة، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب عندما يتورط ابنه يوسف في مقتل صديقته ميرنا.


ويشارك فادي السيد في بطولة للعدالة وجه آخر مع النجم ياسر جلال والنجمة أروى جودة بالإضافة إلى محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، عابد عناني، مينا نبيل وأمجد الحجار. والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش.

فادي السيد اخبار الفن نجوم الفن

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