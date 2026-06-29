مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

أثارت الفنانة هبة مجدي حالة من القلق بين جمهورها، بعدما نشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، تحدثت خلالها عن مرورها بوعكة صحية وخضوعها لفترة علاج، دون أن تكشف عن طبيعة المرض.

وعلم موقع «صدى البلد» من مصدر مقرب من هبة مجدي، أن الفنانة تعاني من مرض السرطان، وتخضع حاليًا للعلاج وسط حرصها على إبقاء تفاصيل حالتها الصحية بعيدة عن الأضواء خلال الفترة الماضية.



وكانت هبة مجدي قد كتبت عبر حسابها خلال الساعات القليلة الماضية: «الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل.. الحمد لله في أصعب وأشد مرض، والحمد لله في أصعب علاج.. ربي اشفِ كل مريض يا رب.. فإن مع العسر يسرًا».

أعمال هبة مجدي

كانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.

وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.