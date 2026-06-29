عشرة عمري.. كندة علوش تهنئ تامر حبيب في عيد ميلاده

حرصت الفنانة كندة علوش، على تهنئة السيناريست تامر حبيب بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت كندة علوش: “كل سنة وانت طيب يا صاحبي وعشرة عمري واخويا اكتر من عشرين سنة صحاب ربنا يديمها ”.

وكان السيناريست تامر حبيب قد تحدث عن تعاونه مع الفنانة يسرا، وتحضيره لمسلسل جديد يجمعهما.

وقال تامر حبيب في لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد: "يسرا زي ما صاحبة إلهام شاهين وإيناس الدغيدي، هي كمان صاحبة الجيل الجديد مايان السيد وتارا عماد، هي أستاذة الأساتذة ولكن من كتر الروح قريبة هي سيفا صاحبتنا وأنتيمتنا".

وأعلن أنه يحضر لمسلسل جديد معها، تدور أحداثه في 10 حلقات، تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، مضيفًا: "وأنا بكتب ليسرا الدنيا بتبقى سهلة ووشها حلو زي اللي حصل في شربات لوز وأنا وهي كنا مستغربين من الكلام اللي بعد كدة بقا تريند وإفيهات".