تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد

تحدث السيناريست تامر حبيب عن تعاونه مع الفنانة يسرا، وتحضيره لمسلسل جديد يجمعهما.



قال تامر حبيب في لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد: "يسرا زي ما صاحبة إلهام شاهين وإيناس الدغيدي، هي كمان صاحبة الجيل الجديد مايان السيد وتارا عماد، هي أستاذة الأساتذة ولكن من كتر الروح قريبة هي سيفا صاحبتنا وأنتيمتنا".



وأعلن أنه يحضر لمسلسل جديد معها، تدور أحداثه في 10 حلقات، تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، مضيفًا: "وأنا بكتب ليسرا الدنيا بتبقى سهلة ووشها حلو زي اللي حصل في شربات لوز وأنا وهي كنا مستغربين من الكلام اللي بعد كدة بقا تريند وإفيهات".



وكشف تامر حبيب لأول مرة مفاجأة عن أشهر أفلامه "حب البنات"، موضحًا أن الفنانة منى زكي كانت المرشحة للدور الذي قدمته الفنانة هنا شيحة، وكانت الجهة المنتجة تريد تقديم عمل بطولة ليلى علوي وحنان ترك ومنى زكي، ولكن الأخيرة اعتذرت بسبب انشغالها بارتباطات أخرى، لافتًا إلى أن ليلى هي من رشحت هنا شيحة.

واختتم تامر حبيب: «كل أعمالي باستثناء تيمور وشفيقة بطولات جماعية، وأنا بحب النوع ده».



