مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة وناعمة، جمعت بين البساطة والرقي، وذلك خلال أحدث جلسة تصوير شاركت صورها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة أنثوية مميزة عكست ذوقها الراقي في اختيار الأزياء.

تفاصيل إطلالة مي عز الدين

وارتدت مي عز الدين فستانًا طويلًا باللون الأبيض مزينًا بنقشات الزهور الهادئة بدرجات البنفسجي والأزرق الفاتح، وهو تصميم انسيابي أبرز رشاقتها ومنحها مظهرًا أنثويًا جذابًا.

وجاء الفستان بحمالات رفيعة وقصة محددة عند الخصر مع تنورة واسعة بطيات ناعمة أضفت لمسة من الأناقة والحيوية على الإطلالة.

مي عز الدين

واعتمدت النجمة مي عز الدين على إكسسوارات بسيطة، حيث نسقت عقدًا رقيقًا وسوارًا أنيقًا، ما ساهم في الحفاظ على الطابع الهادئ للإطلالة.

مي عز الدين

كما اختارت نظارة شمسية بعدسات متدرجة باللون البنفسجي، أضافت لمسة عصرية جذابة إلى مظهرها.

مي عز الدين

أما من الناحية الجمالية، فتركت مي عز الدين شعرها الأسود منسدلًا بشكل طبيعي على كتفيها، مع مكياج هادئ ارتكز على إبراز ملامحها الطبيعية، ما منحها إطلالة ناعمة ومتناسقة تناسب أجواء الصيف.

مي عز الدين

وجاءت الصور أمام مبنى ذي طراز معماري فاخر، ما أضفى على اللقطات طابعًا راقيًا وعزز من جمال الإطلالة، لتنال إعجاب متابعيها الذين أشادوا بأناقتها واختيارها الموفق للأزياء الصيفية.