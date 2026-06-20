فرح شعبان تتألق بفستان زفاف أنيق وتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام

لفتت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث شاركت متابعيها مقطع فيديو استعرضت خلاله إطلالة أنثوية راقية نالت إعجاب جمهورها وتفاعل معها الآلاف.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وظهرت فرح شعبان بفستان أبيض أنيق بتصميم مستوحى من فساتين الزفاف العصرية، جاء بقصة "سترابلس" مكشوفة الأكتاف أبرزت رشاقتها، بينما تميز الفستان بتطريزات ناعمة وتفاصيل دقيقة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي.

كما انسدل الفستان بقصة طويلة ضيقة نسبيًا حتى الأسفل، مع تصميم مميز من الخلف تضمن كشكشة جانبية وذيلًا طويلًا منح الإطلالة طابعًا ملكيًا جذابًا.

فرح شعبان

مكياج ناعم وتسريحة شعر أنيقة

واعتمدت فرح شعبان مكياجًا ناعمًا بألوان ترابية متناسقة أبرزت ملامح وجهها، مع تحديد العينين بطريقة جذابة وأحمر شفاه بدرجة النيود اللامعة.

أما شعرها، فجاء منسدلًا على أحد الجانبين بتسريحة الويفي الواسعة، مع خصلات مموجة أضافت لمسة من الأنوثة والأناقة، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية الراقية التي تضمنت عقدًا متعدد الطبقات وأساور وأقراطًا ناعمة.

فرح شعبان

تفاعل الجمهور

وحظيت إطلالة فرح شعبان بإشادة واسعة من متابعيها على إنستجرام، الذين أثنوا على أناقتها واختيارها المميز للفستان وتسريحة الشعر والمكياج، مؤكدين أن الإطلالة جمعت بين البساطة والرقي في آن واحد.