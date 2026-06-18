سعر إطلالة جيسيكا حسام الدين في أحدث ظهور يثير الجدل.. لن تتوقع

حرصت الفنانة جيسيكا حسام الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة جيسيكا حسام الدين

تألقت جيسيكا حسام الدين في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون البينك مع بنطلون أسود أنيق.

حمل توب جيسيكا حسام الدين توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب حيث بلغ سعره 1460 دولار، أي ما يعادل 73 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.

ولم تبالغ جيسيكا حسام الدين في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية غير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت جيسيكا حسام الدين بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.