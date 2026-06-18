إلهام شاهين تخطف الأنظار برشاقتها في أستراليا.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة خلال تواجدها في أستراليا.



إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بنطلونا باللون الأسود مع توب أبيض اللون، ونسقت معهما جاكت أسود اللون.

انتعلت إلهام شاهين حذاءً مسطحا مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأسود ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها البني، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.