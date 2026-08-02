هافرتز: جاهز للموسم الجديد وأرسنال يسعى للفوز بالمزيد من الألقاب

أكد الألماني كاي هافرتز، مهاجم فريق أرسنال، جاهزيته الكاملة لخوض منافسات الموسم الجديد، وذلك عقب مشاركته في الفوز الودي الذي حققه فريقه على جيرونا بنتيجة 4-1، ضمن استعدادات "المدفعجية" للموسم المقبل.

وأقام أرسنال معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا لمدة أسبوع، اختتمه بالفوز على جيرونا، حيث سجل أهداف الفريق كل من كريستوس تزوليس، وماكس داومان، وكاي هافرتز، وجابرييل جيسوس.

وعقب اللقاء، أعرب هافرتز في تصريحات تلفزيونية، عن رضاه عن أداء الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وروحًا جماعية مميزة، وقال: “حققنا فوزًا جيدًا، ويمكنكم ملاحظة الروح التي لعب بها الفريق.. كانت مباراة مهمة أمام منافس قوي، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا، وعلينا مواصلة العمل بنفس المستوى.”

وتحدث الدولي الألماني عن حالته البدنية، مشيرًا إلى أنه يشعر بجاهزية تامة رغم بداية فترة الإعداد، مضيفًا: “المباريات هي أفضل وسيلة لاستعادة اللياقة. حصل الجميع على قسط كافٍ من الراحة، ومن المهم خوض مباريات قبل انطلاق الموسم.. أشعر بحالة جيدة جدًا، وأشعر بالقوة، وأنا جاهز للموسم الجديد.”

كما أشاد هافرتز بالوافد الجديد كريستوس تزوليس، مؤكدًا أنه يعرفه منذ فترة من خلال منافسات الدوري الألماني، كما أثنى على مستوى اللاعبين الشباب في الفريق، مشيرًا إلى أن التزامهم في التدريبات وقدراتهم الفنية يبعثان على التفاؤل.

تعليق مهاجم هافيرتز

واختتم هافرتز قائلًا: “نبدأ موسمًا جديدًا بمعايير مختلفة.. علينا أن نبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافنا.. قدمنا موسمًا جيدًا العام الماضي، لكننا نريد الفوز بالمزيد من الألقاب وإسعاد جماهيرنا، وهذا هو هدفنا.”