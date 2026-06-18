عبير صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة عبير صبري

ظهرت عبير صبري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع توب أبيض ذا أكمام مكشوفة مما كشف عن قوامها المثالي.

انتعلت عبير صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون.

أما من الناحية الجمالية، بدت عبير صبري بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.