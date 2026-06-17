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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالأوف شولدر .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
رنا عصمت

نشرت كنزي عمرو دياب، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة  كنزي عمرو دياب..

وتألقت كنزى ، بإطلالة ملفتة و جريئة مرتدية فستانا باللون الاسود القصير فوق الركبة و اتسم بستايل الاوف شولدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 
 

وفي إنجاز جديد، واصل عمرو دياب نجاحاته بعد تجاوز أغنيته "بابا" من أحدث ألبوماته "ابتدينا" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد أكثر من شهرين من طرحها.

كما واصلت الأغنية تصدرها التريند عبر يوتيوب لمدة شهرين وحصولها على أعلى نسب استماع سواء عبر مواقع التواصل الأجتماعي أو المنصات الموسيقية.

أغنية بابا من كلمات ملك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، مكساج وماستر، أمير محروس.


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كنزى كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة كنزى عمرو دياب تفاصيل إطلالة كنزي عمرو دياب

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