بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

تصدرت النجمة صبا مبارك ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد نجاح مسلسها الذى يعرض الآن على منصة شاهد مسلسل ورد على فل و ياسمين.

وتميزت صبا مبارك، بظهورها أغلب الحلقات بدون مكياج والاعتماد على بشرتها الطبيعية التى تتناسب مع الدور.

وتعد الفنانة صبا، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كشفت النجمة صبا مبارك ، عن كواليس ظهورها بدون مكياج في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، مؤكدة أن الأمر لم يكن يمثل لها أي صعوبة، بل جاء متوافقًا مع طبيعتها الشخصية وأسلوب حياتها اليومي.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أوضحت صبا مبارك ، أن فكرة الظهور بشكل طبيعي داخل العمل كانت مناسبة للغاية للشخصية التي قدمتها، مشيرة إلى أنها لا تعتمد على المكياج بشكل كبير في حياتها العادية.

وقالت صبا: "الموضوع كان بالنسبة لي طبيعي جدًا، لأنني في الأساس لا أفضل وضع الميك أب في حياتي اليومية، لذلك لم أشعر بأي تردد تجاه الظهور بدون مكياج

وأضافت أن المصداقية كانت من أهم العناصر التي سعت إليها أثناء تجسيد شخصية "إلهام"، مؤكدة أن الشكل الخارجي للشخصية كان جزءًا من حالتها الإنسانية والواقعية، وهو ما ساعد الجمهور على التفاعل معها بصورة أكبر.

وأشارت صبا مبارك إلى أن فريق العمل كان حريصًا على تقديم الشخصيات بشكل قريب من الواقع، بعيدًا عن المبالغة، وهو ما انعكس على تفاصيل الأداء والملابس والمظهر العام للشخصيات طوال أحداث المسلسل.