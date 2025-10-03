كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

نشرت كنزي عمرو دياب، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي في الصور بفستان أسود أنيق، مع شعرها المنسدل على الأكتاف، ما منحها إطلالة بسيطة وجذابة لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.



وفي إنجاز جديد، واصل عمرو دياب نجاحاته بعد تجاوز أغنيته "بابا" من أحدث ألبوماته "ابتدينا" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد أكثر من شهرين من طرحها.

كما واصلت الأغنية تصدرها التريند عبر يوتيوب لمدة شهرين وحصولها على أعلى نسب استماع سواء عبر مواقع التواصل الأجتماعي أو المنصات الموسيقية.

أغنية بابا من كلمات ملك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، مكساج وماستر، أمير محروس.