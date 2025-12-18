كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء الجمعة 19 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

محمد العتباني حكماً للساحة

استقرت لجنة الحكام على إسناد إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم محلي، يقوده الحكم محمد العتباني كحكم ساحة، في إطار سياسة الاعتماد على العناصر المحلية خلال منافسات البطولة. ويعاونه في إدارة المباراة كل من محمد حمدي سليمان حكماً مساعداً أول، وأحمد رشدي حكماً مساعداً ثانياً، بينما يتولى أحمد ماجد مهمة الحكم الرابع.

طاقم تقنية الفيديو (VAR)

وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم تعيين الحكم محمد دسوقي حكماً رئيسياً لغرفة الـVAR، ويعاونه الحكم أحمد طارق موسى، وذلك لضمان أعلى درجات الدقة التحكيمية، والتدخل في الحالات الجدلية التي قد تؤثر على مجريات اللقاء، خاصة في ظل أهمية المباراة لكلا الفريقين.

موعد المباراة وملعب اللقاء

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

دوافع الفريقين قبل المواجهة

يدخل النادي الأهلي المباراة تحت شعار تصحيح المسار، بعدما تعثر في الجولة الأولى، ويسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على التأهل. في المقابل، يطمح فريق سيراميكا كليوباترا إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة، وتأكيد قدرته على مجاراة الكبار، في بطولة تضم نخبة أندية الكرة المصرية وتشهد منافسة قوية منذ انطلاقتها.



