قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء الجمعة 19 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

محمد العتباني حكماً للساحة

استقرت لجنة الحكام على إسناد إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم محلي، يقوده الحكم محمد العتباني كحكم ساحة، في إطار سياسة الاعتماد على العناصر المحلية خلال منافسات البطولة. ويعاونه في إدارة المباراة كل من محمد حمدي سليمان حكماً مساعداً أول، وأحمد رشدي حكماً مساعداً ثانياً، بينما يتولى أحمد ماجد مهمة الحكم الرابع.

طاقم تقنية الفيديو (VAR)

وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم تعيين الحكم محمد دسوقي حكماً رئيسياً لغرفة الـVAR، ويعاونه الحكم أحمد طارق موسى، وذلك لضمان أعلى درجات الدقة التحكيمية، والتدخل في الحالات الجدلية التي قد تؤثر على مجريات اللقاء، خاصة في ظل أهمية المباراة لكلا الفريقين.

موعد المباراة وملعب اللقاء

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

دوافع الفريقين قبل المواجهة

يدخل النادي الأهلي المباراة تحت شعار تصحيح المسار، بعدما تعثر في الجولة الأولى، ويسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على التأهل. في المقابل، يطمح فريق سيراميكا كليوباترا إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة، وتأكيد قدرته على مجاراة الكبار، في بطولة تضم نخبة أندية الكرة المصرية وتشهد منافسة قوية منذ انطلاقتها.


 

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة كأس عاصمة مصر سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

منتخب مصر

بفرمان من الفيفا.. منتخب مصر يحصل على 10 ملايين دولار بكأس العالم

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

الزغبي: حصار ترامب لناقلات النفط الفنزويلية يمهد لمواجهة بحرية قد تشمل روسيا وإيران

محافظ الغربية

محافظ الغربية: حل مشكلات الصرف وتكثيف النظافة وتمهيد الطرق بالمحلة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من تمام صحتها.. وحكم مصافحة المصلين بعد الصلاة.. وهل الجلوس والمشي او الإتكاء على المقابر حرام؟

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد