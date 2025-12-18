موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد

موعد أول رجب 2026 فلكيا .. مع اقتراب نهاية شهر جمادى الآخرة 1447هـ، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد أول رجب 2026، لما يحمله هذا الشهر من مكانة دينية خاصة في وجدان المسلمين، إذ يعد من الأشهر الحرم التي لها فضل عظيم، كما يمثل بداية مرحلة روحية مهمة تسبق شهري شعبان ورمضان، وهو ما يفسر تصدر عبارات البحث المرتبطة بشهر رجب محركات البحث المختلفة خلال الأيام الحالية.

ويحرص كثير من المواطنين على معرفة التفاصيل الدقيقة المرتبطة ببداية شهر رجب، سواء من الناحية الفلكية أو من حيث عدد الأيام المتبقية على حلوله، إلى جانب التعرف على مواعيد الأيام البيض وفضل هذا الشهر الكريم، وهو ما يجعل الحديث عن موعد أول رجب 2026 من الموضوعات التي تحظى بمتابعة واسعة واهتمام متزايد.

واقرأ أيضًا:

موعد أول رجب 2026 رسميا وفق الحسابات الفلكية

كشف المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة بشهر رجب، مؤكدا أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكيا توافق يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وذلك بعد اكتمال الدراسات والحسابات الدقيقة المتعلقة بولادة الهلال، والتي يتم الاعتماد عليها سنويا لتحديد بدايات الشهور الهجرية.

وأوضح المركز أن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 20 ديسمبر 2025، وهو اليوم المخصص لتحري الرؤية الشرعية، على أن يتم إعلان الموعد النهائي لبداية الشهر بشكل رسمي عقب استطلاع الهلال من الجهات المختصة.

كم باقي على شهر رجب 2026

وبحسب التقديرات الفلكية الصادرة عن المركز، تفصلنا أيام قليلة فقط عن حلول شهر رجب 1447هـ، حيث يبدأ الشهر مع فجر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، فيما تنتظر الجهات الرسمية وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية نتائج الرؤية الشرعية مساء يوم السبت لإعلان الموعد النهائي بشكل رسمي، وهو ما يترقبه المواطنون باهتمام بالغ.

ويعكس هذا الاهتمام حرص شريحة واسعة من المواطنين على الاستعداد المبكر لشهر رجب، سواء من الناحية الروحية أو من حيث التخطيط للصيام والعبادات المستحبة خلال هذا الشهر المبارك.

شهر رجب 2026 يوافق كام ميلادي

وفقا للحسابات الفلكية المعتمدة، يبدأ شهر رجب 1447هـ يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ويستمر حتى يوم الاثنين 19 يناير 2026، ليكون بذلك أحد الشهور التي تتداخل مع نهاية عام وبداية عام ميلادي جديد، وهو ما يزيد من حجم البحث عن توافق التواريخ الهجرية والميلادية.

وأشار المركز القومي للبحوث الفلكية إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي سماء القاهرة لمدة 10 دقائق، بينما يتراوح بقاؤه في باقي محافظات مصر بين 8 و14 دقيقة، وهي مدد كافية لرؤية الهلال وفق الشروط الفلكية المعروفة.

وأضاف المركز أن مدة بقاء الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية تتراوح بين دقيقة واحدة و26 دقيقة، باستثناء مدينة أنقرة التي يتزامن فيها غروب الهلال مع غروب الشمس، وهو ما يجعل رؤية الهلال فيها غير ممكنة في ذلك اليوم.

الأيام البيض في شهر رجب 1447هـ

وتحظى الأيام البيض في شهر رجب باهتمام خاص من قبل المسلمين، لما لها من فضل كبير واستحباب الصيام خلالها، حيث تحل الأيام البيض من شهر رجب 1447هـ في أيام الجمعة 2 يناير 2026، والسبت 3 يناير 2026، والأحد 4 يناير 2026، وهي توافق أيام 13 و14 و15 من شهر رجب.

ويحرص كثير من المسلمين على صيام هذه الأيام اقتداء بالسنة النبوية، لما ورد عن فضل صيام الأيام البيض في كل شهر هجري، باعتبارها من العبادات التي تعزز التقرب إلى الله وتزيد من الأجر والثواب.

دعاء أول رجب 2026 وفضل استقبال الشهر

ويستقبل الكثيرون شهر رجب بالإكثار من الدعاء وذكر الله، باعتباره بداية لموسم روحاني ممتد حتى شهر رمضان، ومن أشهر الأدعية المستحبة التي يرددها المسلمون في هذه الأيام الدعاء بقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، والدعاء بأن يكون رجب بداية خير وفرج وسعة رزق، إلى جانب الدعاء بالمغفرة وصرف البلاء وتطهير القلوب وتحقيق الأمنيات، وأن يكون هذا الشهر فاتحة رحمة ومغفرة.

ويؤكد علماء الدين أن شهر رجب يمثل فرصة لمراجعة النفس والاستعداد الروحي لشهر رمضان، من خلال الإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي، وهو ما يفسر الحرص الكبير على معرفة موعد بدايته ومواقيته بدقة.