الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
ديني

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1447 هـ مساء السبت المقبل

عبد الرحمن محمد

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، مساء يوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، عقب أداء صلاة المغرب، وذلك عبر لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد حلول شهر رجب لعام 1447 هجريًا، خاصة مع اقتراب بدايته فلكيًا وفق الحسابات الفلكية، حيث لم يتبقَ سوى أيام قليلة على قدومه، إيذانًا ببدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك.

ولادة هلال شهر رجب

يولد هلال شهر رجب مباشرة عقب حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447 هجريًا، الموافق 20 ديسمبر 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي، أن الهلال الجديد سيظل ظاهرًا في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق. أما في باقي محافظات الجمهورية، فتتراوح مدة بقاء الهلال بين 8 و14 دقيقة. وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تستمر رؤية الهلال بعد الغروب لفترات تتراوح ما بين 5 و27 دقيقة، باستثناء مدينة أنقرة بتركيا، حيث يتزامن غروب الهلال مع غروب الشمس.

دار الإفتاء الحسابات الفلكية هلال رجب الرؤية الشرعية التقويم الهجري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

