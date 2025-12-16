دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1447 هـ مساء السبت المقبل

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، مساء يوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، عقب أداء صلاة المغرب، وذلك عبر لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد حلول شهر رجب لعام 1447 هجريًا، خاصة مع اقتراب بدايته فلكيًا وفق الحسابات الفلكية، حيث لم يتبقَ سوى أيام قليلة على قدومه، إيذانًا ببدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك.

ولادة هلال شهر رجب

يولد هلال شهر رجب مباشرة عقب حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447 هجريًا، الموافق 20 ديسمبر 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي، أن الهلال الجديد سيظل ظاهرًا في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق. أما في باقي محافظات الجمهورية، فتتراوح مدة بقاء الهلال بين 8 و14 دقيقة. وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تستمر رؤية الهلال بعد الغروب لفترات تتراوح ما بين 5 و27 دقيقة، باستثناء مدينة أنقرة بتركيا، حيث يتزامن غروب الهلال مع غروب الشمس.