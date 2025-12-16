حالة الطقس .. توقعات بسقوط أمطار وبرودة غدا الأربعاء

يبحث المواطنون علي محركات البحث عن حالة الطقس، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذير بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على مختلف محافظات الجمهورية، في ظل استمرار التقلبات الجوية ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في مصر

أكدت هيئة الأرصاد أن الطقس يسود بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب المناطق، مع نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات الصباح والمساء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الظواهر الجوية المتوقعة

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

خريطة سقوط الأمطار

وتوقعت الهيئة فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، قد تكون غزيرة أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

كما تتوافر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن القناة وبعض محافظات الوجه البحري وخليج السويس.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة، وكذلك على مناطق من محافظة البحر الأحمر، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفرقة وبشكل غير منتظم.

كما توجد فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر وخليج السويس، فتكون حالتهما مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، مع فرص سقوط أمطار متفرقة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر طقسا باردا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم



القاهرة 21 13

العاصمة الجديدة 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنها 21 13

دمنهور 20 12

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 21 13

نخل 18 4

كاترين 11 1

الطور 22 15

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 21 14

العلمين 20 14

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 20 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 22 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 11

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبو سمبل 24 12