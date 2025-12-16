قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
توك شو

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس| فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4945 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5770 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6594 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46160 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.51 جنيه للبيع و47.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.85 جنيه للبيع، و55.72 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 

سجل سعر الجنيه الإسترليني 63.64 جنيه للبيع، و63.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.66 جنيه للبيع، و12.63 جنيه للشراء.

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 6.74 جنيه للبيع، و6.72 جنيه للشراء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، حيث قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إن مصر تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية خلال القناة الأولى، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أن عددًا من المحافظات شهد خلال الساعات الماضية أمطارًا اختلفت شدتها من منطقة لأخرى، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن الأمطار المتوسطة، التي قد تغزر أحيانًا، تتركز على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، مع فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

موعد انتهاء المنخفض ونشاط الرياح
وأشارت منار غانم إلى استمرار التأثر بالمنخفض الجوي حتى يوم الثلاثاء، موضحة أن هذه الفترة تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح، الأمر الذي يقلل من فرص تكون الشبورة المائية المؤثرة، مؤكدة أن الشبورة المتوقعة صباحي الثلاثاء والأربعاء ستكون محدودة التأثير على الطرق.

ولفتت إلى أنه مع نهاية الأسبوع واستقرار الأحوال الجوية وتأثر البلاد بمرتفع جوي، مع هدوء سرعات الرياح، تزداد فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور، خاصة في فترات انخفاض الرؤية الأفقية.

