أخبار البلد

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي
جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي
ياسمين بدوي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي ، تم إعلانه رسميا في عدد من المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

ويتولى كل محافظ في محافظته ، مسئولية اعتماد جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي.

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي ، يتم إعلانه في بيان رسمي يتم نشره على صفحة المحافظة على فيس بوك ، وكذلك على صفحة مديرية التربية والتعليم في كل محافظة.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ  جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي  الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026.

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026.

ماذا قالت مديريات التربية والتعليم عن  جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي؟

وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت  جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي، على الضوابط التالية :

  • تخصص 20 دقيقة من زمن اجابة اللغة العربية للإملاء
  • تقوم الانشطة اللاصفية والاختيارية عمليا عن طريق المدرسة وزمنها ساعة واحدة لكل مادة قبل بدء الامتحان النظري بأسبوع على الاكثر وترسل كشوف الدرجات إلى إلى لجنة النظام والمراقبة قبل بدء الامتحان النظري بوقت كاف
  • تنظم المدارس الرسمية والخاصة للغات امتحان مادة المستوى الرفيع الانجليزي وزمنه ساعتان و المستوى الرفيع الفرنسي والالماني وزمنه ساعة ونصف بالتعاون مع التوجيه المختص قبل بدء الامتحان النظري بأسبوع على الاكثر وتخطرا لدرسة لجنة النظام والراقبة بنتيجة الامتحان في كشوف معتمجة قبل الاتحان النظري بوقف كاف
  • يعفى طلاب النازل من اداء الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاختبارات التحريرية النصفية باقي الانشطة التربوية اللاصفية الاخرى
May be an illustration of ‎map, blueprint, floor plan and ‎text that says '‎محافظة البحر الأحمر مليرية لرسمي لغات والخاص) العام إدارة التعليم الاعادى امتحان الفصل ٢۵ بمرحلة التعليم الأساسي العام) رقم الاستمارة لشهادة إتمام ساعتان ونصف القترةَ ساعة نصف اليوم والتاريخ ساعتان الدينية ساعان السبت ٢٢٢/٢/٧ الدراسات الاجتماعية ساعتان ساعتان الاحد ٢٢٩/٢/١٨ الهندسة ساعتان اللغة الإتجليزية واحدة الثلاثاء ۲۲۹/۲/۲۰ الجير والإحصاء ساعتان الإعثر وترسل ۲۱۸/۱/۲۲۱ الامتحن التظري ياسبو واحدة وزمنه بنتيجة الامتحان في الخمیصن イン//マイ عذن وزمنه ساعتان والمستو الرفيع الأكثر تخطر لمدرس لجنة اللاصفية ،تخصصر عشروت دقيتة زمن اجلبة اللة العريد الاتشة الاختياري عمنيا طريق عشوف الدرجات لجنة مراقي تنظم المدارس والخاصة للغات باو قبل الامتحان التظري بلْسبوع طلاب المنازل‎'‎‎
جدول امتحانات نصف العام
May be an image of ticket stub and text
جدول امتحانات نصف العام
May be an image of ticket stub and text
جدول امتحانات نصف العام
May be an image of ticket stub and text
جدول امتحانات نصف العام
May be an image of ticket stub and text
جدول امتحانات نصف العام
May be an image of text
جدول امتحانات نصف العام
جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي الثالث الإعدادي امتحانات امتحانات نصف العام

