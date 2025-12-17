قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص يتساءل فيه عن سبب انتشار حلاقة القزع بين بعض الشباب، وما حكمها شرعًا، موضحًا أن الشريعة الإسلامية تدعو الإنسان إلى أن يكون في هيئة حسنة ومظهر لائق، ولا تحثه على التشبه بأشخاص لا يلتزمون بعادات ولا تقاليد ولا آداب مستقيمة.

ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن الأصل في المسلم أن يقتدي بالإنسان الصالح والطائع، لا أن يقلد من لا يلتزم بالقيم الدينية أو الأخلاقية، مشيرًا إلى أن بعض غير المسلمين أو من لا يدينون بديانة سماوية كانوا يحلقون الشعر حول الأذن ويتركون أعلى الرأس، وهو ما نهى عنه الشرع الشريف.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفقهاء حملوا النهي عن القزع على الكراهة، أي أنه مكروه شرعًا، لأن فيه تشبهًا بأشخاص لا يدينون بدين سماوي، فضلًا عما يظهر به الإنسان من هيئة غير حسنة، موضحًا أن صورة القزع المقصودة هي إزالة الشعر إزالة كاملة من موضع، وتركه كثيفًا في موضع آخر، كأن يُزال ما حول الأذن تمامًا ويُترك الشعر أعلى الرأس طويلًا.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هناك فرقًا بين القزع المنهي عنه وبين ما يُعرف حاليًا بالتدريج في الحلاقة، حيث يكون الشعر متدرجًا طبقة بعد طبقة وبمستويات متقاربة تعطي مظهرًا مقبولًا وحسنًا. 

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن هذا النوع لا حرج فيه شرعًا، وإنما المكروه هو الجمع بين الإزالة الكاملة في موضع وترك الشعر كثيفًا في موضع آخر بما يُظهر الإنسان في هيئة غير لائقة.

دار الإفتاء الإفتاء الدكتور محمود شلبي محمود شلبي حكم حلاقة القزع حلاقة القزع القزع ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع انتشار حلاقة القزع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

ترشيحاتنا

خلال توقيع العقود

نقل الكهرباء توقع عقدا جديدا لتعزيز استقرار الشبكة القومية ودعم مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس

خلال توقيع العقود

نقل الكهرباء توقع عقدًا جديدًا لتغذية مشروعات تنمية شرق بورسعيد

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم ورشة الجسور الرقمية لمناقشة تحديات الفجوة الرقمية

بالصور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد