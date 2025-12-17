محافظ الشرقية: إقبال من المواطنين على التصويت بانتخابات النواب

كشف حازم الأشموني محافظ الشرفية، تفاصيل سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب.



وقال حازم الأشموني في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" هناك إقبال من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات النواب ".

وتابع حازم الأشموني :" لدينا 4.4 مليون ناخب في المحافظة يقومون بالتصويت في جولة الإعادة لـ 38 مرشحا على 19 مقعدا".

وأكمل حازم الأشموني :" لدينا 925 لجنة فرعية تجرى فيها جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب ".

ولفت حازم الأشموني :" لم يتم رصد أي شكاوى أو مخالفات في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب".

