الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال طالب بالصف الأول الثانوي، الذي قال إنه يصلي لكنه متقطع منذ قرابة عامين، ويدعو الله بالهداية منذ أشهر، ويشعر أن الصلاة تقلل تركيزه في المذاكرة، متسائلًا عن الطريقة التي تعينه على الالتزام بالصلاة وانتظام حاله.

أنا طالب أصلي متقطعا ولا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن السؤال جيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى لسائر الشباب بالهداية والصلاح والتوفيق، ولجميع الطلاب بالنجاح والسداد والحصول على الدرجات والمراكز العالية، مؤكدًا أن الصلاة هي عماد الدين، ومن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، وهي أول ما يُحاسَب عليه الإنسان يوم القيامة، فإذا صلحت صلح ما بعدها، وإذا فسدَت كان ذلك دليلًا على خلل كبير يحتاج إلى تدارك.

أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من كان مقصرًا في الصلاة أو تاركًا لها فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ويجدد العزم على الالتزام بها في أوقاتها، موضحًا أن الالتزام بالصلاة يحتاج إلى أمرين أساسيين، أولهما الدعاء بأن يثبت الله الإيمان في القلب، وأن يُحبِّب الصلاة إلى النفس، ويجعل الإنسان من المحافظين عليها، وثانيهما وجود الإرادة والعزيمة، بحيث يبادر إلى الوضوء والصلاة فور سماع الأذان، سواء كان في درس أو محاضرة أو في الطريق، فإذا عاد إلى البيت في وقت الصلاة توضأ وصلى دون تهاون.

وأكد الدكتور محمود شلبي أن انتظام الإنسان على الصلاة بهذه الطريقة يعينه بإذن الله على صلاح الحال وانضباط الأمور. 

وأشار إلى أن الحديث هنا عن البالغين المكلفين شرعًا بالفرائض، أما من لم يبلغ بعد فيُرغَّب في الصلاة ويُعوَّد عليها حتى إذا بلغ سن التكليف يكون قد اعتاد أداءها ولا يجد فيها مشقة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على الطاعة ويمنَّ عليهم بالهداية والتوفيق.

