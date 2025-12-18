تباين عالمي وتراجع محلي.. أسعار الحديد اليوم الخميس

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2025، فيما شهدت تراجع في السوق المحلي، إذ خفضت غالبية الشركات أسعارها منذ نوفمبر الماضي.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا

سجلت أسواق الحديد العالمية تباينًا محدودًا في الأسعار خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2025، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

ارتفعت أسعار الخردة عند 369 دولارا / طن مقارنة بـ 368 دولارا / طن بزيادة قدرها دولار واحد مقارنة بالأسبوع السابق.

وبلغت أسعار خام الحديد نحو 104 دولارات / طن مقارنة بـ 106 دولارات / طن ، سعر الأسبوع الماضي بانخفاض 2 دولار.

أما أسعار البليت بلغت 432–442 دولارًا للطن FOB روسيا، دون تغيير أسبوعي

واستقرت أسعار حديد التسليح عند 495 – 510 دولارات / طن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

واصلت أسعار حديد التسليح تراجعها في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الخميس نحو 34.600 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 31.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 33.365 جنيهات.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025:

سجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 33,700 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن نحو 33,700 جنيها من شركة الكومي.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه حديد المصريين.

وصل سعر الطن نحو 33.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

بلغ سعر الطن بنحو 33.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 32.250 جنيه من حديد مصر ستيل.

وسجل سعر الطن نحو 32.250 جنيه من شركة سرحان.

وسجل سعر الطن نحو 32,000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 31.750 جنيه من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن نحو 31.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.