أفضل وقت لتناول كحك العيد.. احترس من تناوله على معدة فارغة

مع حلول عيد الفطر، يعود كحك العيد ليتصدر موائد المصريين، لكن يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تناوله دون زيادة الوزن أو التأثير على مستوى السكر في الدم؟

أفضل وقت لتناول كحك العيد

في تصريح خاص، أكد الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن المشكلة ليست في تناول كحك العيد نفسه، ولكن في طريقة تناوله والتوقيت والكمية.

وأوضح أخصائي التغذية في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن أفضل توقيت لتناول كحك العيد يكون بعد الوجبات الرئيسية بساعتين تقريباً، حيث يكون مستوى السكر في الدم مستقراً، مما يقلل من فرص حدوث ارتفاع مفاجئ في الجلوكوز.

وأضاف أن تناول الحلويات بعد الطعام يساعد أيضاً على:

ـ تقليل الشهية المفتوحة للسكريات

ـ منع الإفراط في تناول الكحك

ـ تحسين استجابة الجسم للسكر

لماذا يجب تجنب تناول الكحك على معدة فارغة؟

وحذر الدكتور معتز من تناول الكحك صباحاً على الريق، لأن ذلك قد يؤدي إلى:

ـ ارتفاع سريع في سكر الدم

زيادة الشعور بالجوع خلال اليوم

ـ الرغبة في تناول المزيد من السكريات

تناول كحك العيد قبل النوم.. عادة غير صحية

وأشار إلى أن تناول الكحك قبل النوم مباشرة قد يؤدي إلى:

ـ تخزين الدهون بشكل أكبر

ـ بطء عملية الهضم

ـ اضطرابات في النوم

ـ زيادة الوزن مع الوقت

ما الكمية المسموح بها يومياً؟

ونصح أخصائي التغذية بالاكتفاء بقطعة إلى قطعتين يومياً، مؤكداً أن الاعتدال هو العامل الأساسي للاستمتاع بالكحك دون أضرار صحية.

وقال إن المشكلة لا تكمن في قطعة الكحك، بل في الإفراط، خاصة خلال الزيارات العائلية في العيد.

نصائح مهمة لمرضى السكري وأصحاب الوزن الزائد

وأكد الدكتور معتز القيعي أن مرضى السكري أو من يعانون من زيادة الوزن يجب أن يكونوا أكثر حذراً، ونصحهم بـ:

ـ تناول كميات صغيرة جداً

ـ عدم تناول الكحك يومياً

ـ قياس مستوى السكر بانتظام

ـ ممارسة المشي بعد تناول الحلويات

ـ اختيار الأنواع الأقل في السكر إن أمكن

كيف تستمتع بكحك العيد بدون أضرار؟

واختتم أخصائي التغذية تصريحه بالتأكيد أن كحك العيد ليس ممنوعاً، ولكن يجب التعامل معه بوعي غذائي، من خلال:

ـ اختيار التوقيت المناسب

تقليل الكمية

ـ شرب الماء بكميات كافية

ـ ممارسة نشاط بدني خفيف