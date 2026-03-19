الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل وقت لتناول كحك العيد.. احترس من تناوله على معدة فارغة

آية التيجي

مع حلول عيد الفطر، يعود كحك العيد ليتصدر موائد المصريين، لكن يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تناوله دون زيادة الوزن أو التأثير على مستوى السكر في الدم؟

في تصريح خاص، أكد الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن المشكلة ليست في تناول كحك العيد نفسه، ولكن في طريقة تناوله والتوقيت والكمية.

وأوضح أخصائي التغذية في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن أفضل توقيت لتناول كحك العيد يكون بعد الوجبات الرئيسية بساعتين تقريباً، حيث يكون مستوى السكر في الدم مستقراً، مما يقلل من فرص حدوث ارتفاع مفاجئ في الجلوكوز.

وأضاف أن تناول الحلويات بعد الطعام يساعد أيضاً على:
ـ تقليل الشهية المفتوحة للسكريات
ـ منع الإفراط في تناول الكحك
ـ تحسين استجابة الجسم للسكر

لماذا يجب تجنب تناول الكحك على معدة فارغة؟

وحذر الدكتور معتز من تناول الكحك صباحاً على الريق، لأن ذلك قد يؤدي إلى:
ـ ارتفاع سريع في سكر الدم
زيادة الشعور بالجوع خلال اليوم
ـ الرغبة في تناول المزيد من السكريات

تناول كحك العيد قبل النوم.. عادة غير صحية

وأشار إلى أن تناول الكحك قبل النوم مباشرة قد يؤدي إلى:
ـ تخزين الدهون بشكل أكبر
ـ بطء عملية الهضم
ـ اضطرابات في النوم
ـ زيادة الوزن مع الوقت

ما الكمية المسموح بها يومياً؟

ونصح أخصائي التغذية بالاكتفاء بقطعة إلى قطعتين يومياً، مؤكداً أن الاعتدال هو العامل الأساسي للاستمتاع بالكحك دون أضرار صحية.

وقال إن المشكلة لا تكمن في قطعة الكحك، بل في الإفراط، خاصة خلال الزيارات العائلية في العيد.

نصائح مهمة لمرضى السكري وأصحاب الوزن الزائد

وأكد الدكتور معتز القيعي أن مرضى السكري أو من يعانون من زيادة الوزن يجب أن يكونوا أكثر حذراً، ونصحهم بـ:
ـ تناول كميات صغيرة جداً
ـ عدم تناول الكحك يومياً
ـ قياس مستوى السكر بانتظام
ـ ممارسة المشي بعد تناول الحلويات
ـ اختيار الأنواع الأقل في السكر إن أمكن

كيف تستمتع بكحك العيد بدون أضرار؟

واختتم أخصائي التغذية تصريحه بالتأكيد أن كحك العيد ليس ممنوعاً، ولكن يجب التعامل معه بوعي غذائي، من خلال:
ـ اختيار التوقيت المناسب
تقليل الكمية
ـ شرب الماء بكميات كافية
ـ ممارسة نشاط بدني خفيف

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

أول أيام عيد الفطر المبارك

مصر والسعودية.. رسميا غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

الأوقاف تفتتح ٨ مساجد غدا

الأوقاف تفتتح 8 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

سؤال الطفلة منى

مين من الأنبياء والصالحين كانوا في مصر؟ إمام السيدة زينب يرد

مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

محمد عادل إمام

أفضل وقت لتناول كحك العيد.. احترس من تناوله على معدة فارغة

موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور

طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

