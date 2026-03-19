في يوم الوقفة.. العملات الأجنبية ثابتة في البنوك.. الدولار يسجل 52.29 جنيه واليورو بـ60.34 جنيه

شهدت أسعار العملات الأجنبية اسقرارا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 19-3-2026 على مستوى الأسواق الرسمية بدون تغيير.
إجازة في البنوك
واعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة 4 أيام أخري مقبلة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.42 جنيهًأ للبيع.
سعر اليورو
سجل سعر اليورو 60.34 جنيهًا للشراء و 60.51 جنيهًا للبيع.
الجنيه الإسترليني
بلغ سعر الجنيه الإسترليني 69.83 جنيهًأ للشراء و 70.03 جنيهًأ للبيع.
الدولار الكندي
سدل سعر الدولار الكندي 388.17 جنيهًا للشراء و 38.27 جنيهًأ للبيع.
الكرون النرويجي
بلغ سعر الكرون النرويجي 5.44 جنيهًأ للشراء و 5.46 جنيهًا للبيع.
الكرون الدنماركي
بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.07 جنيهًا للشراء و 8.09 جنيهًا للبيع.
الكرون السويدي
بلغ سعر الكرون السويدي نحو 5.61 جنيهًأ للشراء و5.63 جنيهًا للبيع.
الفرنك السويسري
سجل سعر الفرنك السويسري 66.53 جنيهًا للشراء و 66.72 جنيهًأ للبيع.
الـ100 ين ياباني
بلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.88 جنيهًأ للشراء و 32.97 جنيهًأ للبيع.
الدولار الإسترالي
بلغ سعر الدولار الإسترالي 37.13 جنيهًأ للشراء و 37.24 جنيهًا للبيع.
اليوان الصيني
بلغ سعر اليوان الصيني 7.6 جنيهًا للشراء و 7.62 جنيهًا للبيع