غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه.. تفاصيل

رفع البنك المركزي المصري حجم مستهدفات بيع أذون خزانة في مزاد من المقرر طرحه صباح غداً الأحد بمقدار 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي بيع أجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي .

وتضمن بيع أذون الخزانة من أجلي 91 يوما بقينة 25 مليار جنيه و 50 مليار جنيه في أجل 273 يومًا.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تسعى تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 195 مليار جنيه، بتراجع مقداره 15 مليارا عن الأسبوع الماضي.

ومع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 120 مليار جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.