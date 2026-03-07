المدير الفني يعلن تشكيل مودرن سبورت أمام سموحة بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: محمد صبري، أحمد يوسف، غنام محمد

هجوم: ارنولد ايبا، محمود ممدوح، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، فيجيري، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، خالد رضا، محمد هلال، رشاد المتولي.

ويحل بعد قليل وفي تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب برج العرب، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة ال٢١ من مسابقة دوري nile.