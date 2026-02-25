تشكيل مودرن سبورت لمواجهة المصري في الدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، التشكيل الأساسي لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساءً على ملعب إستاد السويس الجديد، حيث يحل مودرن سبورت ضيفًا على نظيره المصري.

ويدخل المصري اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد مودرن سبورت في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع تحسين المراكز.

تشكيل مودرن سبورت أمام المصري

حراسة المرمى:

أبو جبل.

خط الدفاع:

علي الفيل، محمود رزق، محمد دسوقي، علي فوزي.

خط الوسط:

أحمد يوسف، غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال.

خط الهجوم:

أرنولد إيبا، حسام حسن.

بدلاء مودرن سبورت

مصطفى مخلوف، وليد فرج، محمد مسعد، عماد حمدي، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، جودين شيكا، رشاد المتولي، محمود ممدوح.