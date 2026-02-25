رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

في ظل تقلبات جوية متسارعة تشهدها البلاد، أطلق محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ بـمركز البحوث الزراعية، تحذيرات عاجلة من تعرض الجمهورية لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، يُتوقع أن تبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، مصحوبة برياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على نطاق واسع.

خرائط التنبؤات الجوية



وأوضح فهيم أن خرائط التنبؤات الجوية تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الغربية إلى الغربية، بسرعة تتراوح بين 40 و45 كيلومترًا في الساعة، مع هبات قد تكون أشد في بعض الفترات، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الرؤية الأفقية واضطراب ملحوظ في الأجواء بعدد من المناطق، خاصة الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.



وأضاف أن هذه الأجواء غير المستقرة سيكون لها تأثير مباشر على الملاحة البحرية، حيث يُتوقع اضطرابها في البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة، ما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر، فضلًا عن فرص سقوط أمطار خفيفة جدًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.



السبب وراء الحالة الجوية



وأشار رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الموجة يتمثل في منخفض جوي سطحي متعمّق، يعمل على زيادة فروق الضغط الجوي، وهو ما يرفع من كفاءة الرياح الشمالية ويضاعف من شدتها، خاصة خلال ساعات الذروة من الظهيرة وحتى المساء.

تحذيرات وإرشادات للمواطنين

وفي هذا السياق، دعا فهيم المواطنين إلى الالتزام بعدد من إرشادات السلامة العامة، أبرزها:

تجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات المعدنية وأعمدة الإنارة.

تأجيل السفر البري قدر الإمكان خلال فترات نشاط الرياح الشديدة.

الامتناع التام عن أي أنشطة بحرية أو التواجد على الشواطئ.



اعتبار يومي الخميس والجمعة غير مناسبين للأنشطة الخارجية أو الرحلات.

الشتاء يقترب من نهايته

وتزامنًا مع هذه الأجواء، أشار التقرير إلى أن فصل الشتاء 2026 كان قد بدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر، ويُعد أقصر فصول العام من حيث عدد ساعات النهار، إذ تبلغ مدته 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

وبحسب الحسابات الفلكية، ينتهي فصل الشتاء رسميًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليبدأ بعدها فصل الربيع، والذي يستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة، وسط توقعات بتقلبات جوية حادة خلال فترة الانتقال بين الفصلين.

وأكد فهيم في ختام تصريحاته أن المرحلة الحالية تتطلب الوعي الكامل بطبيعة الطقس وعدم الانخداع بهدوء الأجواء في الصباح، مشددًا على أن التقلبات السريعة سمة أساسية لهذه الفترة من العام.