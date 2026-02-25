أحمد موسى يعلن إهداء الجزء الثاني من كتابه «أسرار» للإذاعي الراحل فهمي عمر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الراحل الإذاعي الكبير فهمي عمر يمثل إحدى أبرز القامات في عالم الإذاعة العربية، مشيرًا إلى أنه سيهدي له الجزء الثاني من كتابه أسرار تكريمًا لإسهاماته الكبيرة وللمعلومات القيمة التي وفّرها له والتي ساعدت في إعداد هذا الجزء.

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، نعي كل من مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان للراحل، مؤكّدًا مكانته الكبيرة في الوسط الإعلامي، ودوره في تدريب وإرشاد جيل كامل من الإعلاميين والإذاعيين.

وختم مقدم برنامج “على مسئوليتي”، تعلقه قائلا “رحم الله الأستاذ فهمي عمر، لقد ترك إرثًا خالدًا في الإعلام المصري والعربي”