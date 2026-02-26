قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض
غلطة سراي يُقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في مباراة ملحمية
نائب الرئيس الأمريكي: لدينا أدلة على أن إيران تحاول استئناف برنامجها النووي
عمرو الجنايني: غير راضٍ عن حال الزمالك.. وطموحي أكبر
رحلة مُؤلمة انتهت بالوفاة .. البلوجر فرح جمال تُلهم الفتيات برسالتها قبل الرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مواجهات عنيفة في القدس المحتلة.. الحريديم يصطدمون بشرطة الاحتلال رفضًا للتجنيد الإجباري

الحريديم
الحريديم
فرناس حفظي

شهدت شوارع القدس المحتلة اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية والعشرات من فئة الحريديم، الذين تجمعوا احتجاجا على مشروع التجنيد الإجباري.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية في المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة بني براك الإسرائيلية، أعمال شغب واشتباكات عنيفة عقب تجمع حشد من اليهود الحريديم حول مجندتين في الجيش الإسرائيلي، ما استدعى تدخل الشرطة الإسرائيلية لإخراجهما من المكان وسط مطاردة من المتظاهرين.

ووفق ما أعلنت عنه مصادر إسرائيلية، ترددت شائعات بأن المجندتين وصلتا إلى الحي لتوزيع أوامر تجنيد، غير أن الجيش الإسرائيلي أوضح لاحقًا أنهما لم تكونا ضمن الشرطة العسكرية، وأن وجودهما جاء في إطار نشاط تعليمي ترفيهي تابع لسلاح التعليم.

وخلال الاضطرابات، أقدم محتجون على قلب مركبة شرطة وإضرام النار في دراجة نارية تابعة لها، فيما أُصيب أحد الضباط،  وردت الشرطة باستخدام قنابل صوتية لتفريق الحشود، بينما أُبلغ مفوض الشرطة داني ليفي بتفاصيل الحادث.

الاحتجاجات اندلعت بعد دعوة عبر خط ساخن يُعرف باسم “اللون الأسود”، يُستخدم لمناهضة تجنيد الحريديم، حيث زُعم أن عناصر من الشرطة العسكرية وصلوا لتنفيذ مذكرة تفتيش.

وأثارت الواقعة موجة إدانات واسعة في الساحة السياسية، فقد أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعتداء، معتبرا أن ما جرى يمثل تصرفات “أقلية متطرفة لا تمثل المجتمع الحريدي”،  كما شدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على ضرورة التعامل بحزم مع المعتدين.

شوارع القدس شرطة الاحتلال الإسرائيلية فئة الحريديم التجنيد الإجباري تفريق المتظاهرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

ترشيحاتنا

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

بنزيما 

إصابة بنزيما تهدد خط هجوم الهلال قبل المواجهات الحاسمة.. كيف سيواجه الزعيم الأزمة؟

وليد الركراكي

أمجاد قطر وضغوط أفريقيا.. الركراكي يصارع الوقت لتصحيح مسار المغرب قبل المونديال

بالصور

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد