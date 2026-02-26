مواجهات عنيفة في القدس المحتلة.. الحريديم يصطدمون بشرطة الاحتلال رفضًا للتجنيد الإجباري

شهدت شوارع القدس المحتلة اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية والعشرات من فئة الحريديم، الذين تجمعوا احتجاجا على مشروع التجنيد الإجباري.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية في المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة بني براك الإسرائيلية، أعمال شغب واشتباكات عنيفة عقب تجمع حشد من اليهود الحريديم حول مجندتين في الجيش الإسرائيلي، ما استدعى تدخل الشرطة الإسرائيلية لإخراجهما من المكان وسط مطاردة من المتظاهرين.

ووفق ما أعلنت عنه مصادر إسرائيلية، ترددت شائعات بأن المجندتين وصلتا إلى الحي لتوزيع أوامر تجنيد، غير أن الجيش الإسرائيلي أوضح لاحقًا أنهما لم تكونا ضمن الشرطة العسكرية، وأن وجودهما جاء في إطار نشاط تعليمي ترفيهي تابع لسلاح التعليم.

وخلال الاضطرابات، أقدم محتجون على قلب مركبة شرطة وإضرام النار في دراجة نارية تابعة لها، فيما أُصيب أحد الضباط، وردت الشرطة باستخدام قنابل صوتية لتفريق الحشود، بينما أُبلغ مفوض الشرطة داني ليفي بتفاصيل الحادث.

الاحتجاجات اندلعت بعد دعوة عبر خط ساخن يُعرف باسم “اللون الأسود”، يُستخدم لمناهضة تجنيد الحريديم، حيث زُعم أن عناصر من الشرطة العسكرية وصلوا لتنفيذ مذكرة تفتيش.

وأثارت الواقعة موجة إدانات واسعة في الساحة السياسية، فقد أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعتداء، معتبرا أن ما جرى يمثل تصرفات “أقلية متطرفة لا تمثل المجتمع الحريدي”، كما شدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على ضرورة التعامل بحزم مع المعتدين.