إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست

أقر الكنيست الإسرائيلي خلال جلسته العامة، مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة المالية 2026 في قراءته الأولى، وذلك عقب تصويت داعم من الأحزاب الحريدية، و أيد المقترح نواب حزبي راية التوارة و شاس، في حين عارضه نواب من حزب أغودات يسرائيل هم إسحاق غولدكنوف و يعقوب تسلر ومئير بوروش.

وجاء إقرار مشروع الانون بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل 55 معارضا ، على أن يحال إلى لجنة المالية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب مشروع الميزانية ، يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2026 نحو 811.74 مليار شيكل، وميزانية تنمية وحساب رأسمالي تقدر بحوالي 230.99 مليار شيكل.