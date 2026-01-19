نتنياهو يغادر بشكل مفاجئ اجتماعاً للكنيست كان يستوجب عليه حضوره

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، اجتماعاً للكنيست كان من المفترض أن يحضره بشكل كامل، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية حول خلفيات المغادرة وتوقيتها.



ولم تُعلن رئاسة الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست حتى الآن أسباب الانسحاب المفاجئ، فيما رجحت مصادر برلمانية أن تكون الخطوة مرتبطة بترتيبات أمنية أو بمستجدات في ملفات سياسية يجري متابعتها بشكل عاجل.



ومن المتوقع أن تصدر توضيحات رسمية خلال الساعات المقبلة بشأن مغادرة نتنياهو للجلسة التي كان مقرراً أن يشرف فيها على مداولات مرتبطة بملفات داخلية حساسة.