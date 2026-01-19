قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
توك شو

محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يماطل ولا يريد الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاقية السلام

البهى عمرو

أكد الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، أن اللجنة الوطنية الفلسطينية عقدت اجتماعها الثالث في القاهرة، موضحًا أن الاجتماع يتم في القاهرة لآن مصر شريك، وليس وسيط مثل تركيا وقطر، والإدارة الأمريكية.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة باتفاقية شرم الشيخ، وكان هناك خلاف على الانتقال للمرحلة الثانية، وأن السبب في ذلك رئيس الحكومة الإسرئيلية نتنياهو الذي يماطل ولا يريد الانتقال لمرحلة الثانية.

ولفت إلى أنه منذ أكتوبر الماضي، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1200 خرق، وهناك 460 شهيد، بخلاف المصابين، وأن اللجنة المشكلة تحتاج لـ غطاء من أجل تنفيذ عملها، وأن يكون هناك إعادة إعمار، وإدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت تسعى للتهجير، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث وقال إنه لا يمكن أن يتم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتابع أن إسرائيل يسابق الزمن من أجل توقف عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية، وأن ذلك لآن الانتخابات في إسرائيل ستتم بعد 10 أشهر، وأن رئيس الحكومة الإسرائيل نتنياهو يصور نفسه هو البطل.

أفادت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية من العاصمة الإدارية الجديدة، بأن اللقاء الرسمي الأول للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شث، عقد مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لمناقشة آليات المرحلة المقبلة إنسانيًا وسياسيًا، وأكد الطرفان على ضرورة تشكيل اللجنة ودورها الحساس والمسؤول في إعادة إعمار غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعب القطاع.

وأضافت  «الخولي»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي شدد على استمرار جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً حق الفلسطينيين الكامل في السيادة على أراضيهم والعيش بحرية على أرضهم، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاتها الأولى في القاهرة منذ أيام، ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوًا، منهم 11 مفوضًا عامًا يمثلون خبراء ومتخصصين في قطاعات حيوية مختلفة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماعات الأولية للجنة ركزت على 4 محاور رئيسية، هي: توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتحسين الخدمات الأساسية والعامة والوثائق الرسمية، وإعادة بناء البنى التحتية التي دُمرت بنسبة تقارب 85%، عبر توفير 200 ألف وحدة إيواء مجهزة مسبقًا، إضافة إلى إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعدلية للحفاظ على استقرار القطاع وأمنه.

وأشارت فرح الخولي، إلى أن هذه اللجنة تمثل أولى الإجراءات المتعلقة بالخطة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين مصر والفلسطينيين لضمان استقرار القطاع وإعادة بناء بنيته التحتية ومؤسساته الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

فلسطين اللجنة الوطنية الفلسطينية تركيا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

